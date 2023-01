Basket, Pesaro vince contro Verona (76 – 73) ma con grande fatica

Moretti in azione (Toni)

Pesaro 21 gennaio 2023 - Vince alla fine la Carpegna Prosciutto (76 a 73) contro Verona. In un finale in volata all’interno di un match dove è stata più che altro una gara a chi giocava peggio.

Con la formazione di Ramagli che a cinque dal termine vede anche in lontananza la vittoria, ma tutto quello che prima veniva bene, improvvisamente va storto: storti anche i liberi di Anderson che fino a quel momento non aveva sbagliato nulla.

Vince Pesaro che ad un minuto dal termine trova tre punti pesantissimi anche da Moretti, giocatore terminato nel cono d’ombra lungo tutto il match. Ma non è stato il solo sul quale Repesa non ha potuto contare, perché sembrava non essere mai uscito dagli spogliatoi anche Rahkman (2 su 6 dalla distanza) e cioè il suo giocatore più pericoloso.

Sicuramente Pecco Bagnaia, campione del mondo nella moto GP, che era al palasport con la sua fidanzata si aspettava forse di vedere qualcosa di meglio, perché la partita si è snodata in maniera anomala.

Non tanto perché Verona abbia giocato male, anzi, quanto perché la formazione biancorossa non è mai riuscita a imporre il suo ritmo ed il suo gioco. Anzi ad un certo punto, nel terzo quarto, la Carpegna Prosciutto se l’è vista davvero brutta perché in dieci minuti ha messo dentro solo dieci punti, con Verona che stava prendendo il largo, tanto che si chiude il terzo quarto con gli uomini di Ramagli avanti per 51 a 59. A tenere in piedi la ‘baracca’ nella formazione padrone di casa soprattutto Cheatham che è stato il più costante tra gli uomini di Repesa ed anche autore di buoni canestri quando la partita pesava.

Una gara che non ha visto particolari mattatori perché le guardie di Ramagli, che non hanno sbagliato nulla per trenta minuti, poi sono calate e il match è andato avanti ad elastico con avanti Verona, poi Pesaro, poi di nuovo Verona fino ai due minuti finali quando con un colpo di reni la Carpegna Prosciutto ricuce l’ultimo svantaggio e quindi chiude praticamente i giochi con Moretti che infila una tripla dall’angolo.

Era questa la prima gara del girone di ritorno e si è disputata davanti a 4.470 spettatori. A complicare la vita dei pesaresi anche il fatto che Verona ha avuto la meglio nella lotta a rimbalzo cosa questa che le ha permesso di giocare più palloni soprattutto in fase di attacco.

E nella lotta sotto i tabelloni non male il match disputato da Totè che forse infila la prima partita decente del campionato.

Il tabellino

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Kravic 10, Abdur-Rahkman 10, Visconti 8, Moretti 10, Tambone 6, Stazzonelli ne, Gudmundsson 2, Charalampopoulos 5, Totè 7, Cheatham 18. Allenatore: Repesa.

TEZENIS VERONA: Cappelletti 11, Holman 3, Ferrari ne, Casarin 5, Johnson 7, Bortolani 5, Candussi ne, Rosselli ne, Anderson 22, Udom, Sanders 12, Smith 8. Allenatore: Ramagli. ARBITRI: Attard-Bettini-Di Francesco.

NOTE : parziali 18-20, 41-39, 51-59. Tiri liberi: Pesaro 10/15, Verona 16/25. Usciti per falli: nessuno.