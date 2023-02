"Battere il Fano è decisivo Il mio Termoli ci proverà"

Occhio al Termoli, la trasferta di domenica è da prendere con le molle. L’Alma non deve farsi trarre in inganno dalla posizione dei giallorossi molisani che occupano attualmente la terz’ultima posizione in classifica. La formazione di mister Raffaele Esposito sta vivendo un ottimo momento come dimostrano le statistiche. Dopo un girone d’andata tutto da dimenticare il Termoli sembra aver innestato la quarta: nelle ultime 10 partite la squadra molisana è al quinto posto nella classifica dei punti conquistati, ben 16 frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Meglio di lei hanno fatto solo Pineto, Albalonga, Vigor Senigallia e Roma City. Il Fano, ad esempio, in questa speciale classifica occupa l’ottava posizione con 13 punti conquistati, merito di 4 vittorie 1 pari e 5 sconfitte. Insomma, meglio non scherzarci su. Il Termoli, è vero, segna poco – domenica poi avrà squalificati gli ultimi due marcatori delle vittorie, l’attaccante Lorusso e il centrocampista Caiazza – ma è anche squadra che incassa poche reti, grazie ad una difesa dove emergono Sicignano e l’ex granata Antezza. Quella col Fano è la seconda gara interna consecutiva, dopo quella vittoriosa contro l’Avezzano che ha permesso al Termoli di fare un bel passo avanti. "La salvezza si è ora accorciata a soli 3 punti – ha detto Vincenzo Devito, direttore sportivo dei giallorossi – per cui il nostro obiettivo è quello di uscire quanto prima dalla zona playout, cercando di conquistare la salvezza diretta. Battere il Fano in casa sarebbe un risultato straordinario. Sono sicuro che i ragazzi daranno il 100%". Sulle assenze pesanti di Lorusso e Caiazza il diesse Devito non fa drammi: "Fortunatamente abbiamo altre soluzioni, quindi non ci faremo certamente trovare impreparati".

Il riferimento potrebbe essere anche al debutto dell’attaccante marocchino Badr El Ouazni, ingaggiato un paio di settimane fa, che il Fano conosce bene perché l’ha incrociato l’anno scorso con le maglie di Chieti e Matese. Sul fronte granata, invece, campanello d’allarme per Antonio Broso che si è allenato a parte. Mister Mosconi nella rifinitura di questa mattina al"Mancini" valuterà bene le condizioni fisiche del centravanti granata prima di prendere la decisione di convocarlo per la trasferta di domani a Termoli. Niente da fare invece per Ousmane Niang che non si è ripreso in tempo dall’infortunio.

sil.cla.