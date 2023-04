Batticuore Vigilar Un pubblico formato record

Per un soffio la Vigilar non ha battuto Ortona in garauno della finale playoff per salire in A2. Gli abruzzesi sono passati al Palas Allende, sold out, solo al tie-break, finito 21-23. A vincere è stato però il pubblico che ha risposto presente all’importante appuntamento: "Pensavamo che la finale di SuperCoppa avesse rappresentato un record di persone difficilmente superabile - commenta il presidente della Virtus Emidio Cennerilli - invece la cornice che abbiamo avuto domenica sera ha stracciato questa aspettativa. La dimostrazione di affetto nei confronti della società e l’amore di questa città per la pallavolo sono esplosi in un abbraccio corale che ci ha accompagnato per tutti e cinque i set". Sulla partita il dirigente numero uno dei biancorossi dice: "E’ mancato un pizzico di attenzione nel primo set, un pizzico di fortuna nel quarto. Per il resto abbiamo dato una dimostrazione di superiorità impressionante per chi mette in campo diversi giocatori che hanno militato in passato in Super Lega. Secondo e terzo set abbiamo dominato Ortona, il quarto senza il problema che ha avuto Ferri lo possiamo rigiocare cento volte e lo vinciamo altrettante. Il quinto fa storia a sé, abbiamo giocato con Partenio, bravissimo, posto 4 e abbiamo rischiato di vincerlo". Cennerilli continua: "Abbiamo un capitano vero, Raffa, che lascia sempre tutto in campo. Marks 34 punti strepitoso, Roberti, 19 anni, sembrava uno che gioca in serie A da 10 anni, Patriarca ha fatto mezzo allenamento con noi e, grazie anche all’intesa con Zonta, ha fatto benissimo. Gozzo fuori per infortunio dopo aver fatto una grande stagione onnipresente accanto ai compagni. Maletto c’è sempre. Per non parlare di Ferraro, partito in panchina per l’arrivo di Patriarca ma che, chiamato in causa, entra e fa un ace".

Beatrice Terenzi