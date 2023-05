Battistelli a Campanara si gioca l’accesso alla B

Oggi alle 21 la Battistelli Blu Volley al Pala D di Campanara a Pesaro si gioca il ritorno della semifinale di playoff per salire in serie B. All’andata a San Benedetto le ragazze del presidente Alfonso Petroselli hanno rimontato il 2-0 vincendo alla fine al quinto set (questi i parziali: 36-34 25-22 11-25 13-25 9-15). Stasera davanti al pubblico amico la Blu Volley, sponsorizza da Otello Battistelli, proverà a chiudere i conti per volare in finale. Davanti però si troverà una Happy Car San Benedetto che venderà cara la pelle per costringere le pesaresi alla bella che eventualmente si giocherebbe in casa delle avversarie sabato prossimo.