Battistelli-Glasstech: il match clou è servito

Serie C. Sabato 28 gennaio va in scena la 17esima giornata di campionato. Nel femminile, alle 18 Team 80 Gabicce-San Costanzo e alla stessa ora Volley Urbania-Più Volley. Alle 19 tocca a Line Office Real Bottega-Banco Marchigiano Senigallia. Il clou del turno è tra Battistelli Blu Volley (foto) e Glasstech Volley Pesaro che si gioca alle 21 al PalaCampanara. Così presenta la partita il presidente delle padrone di casa Alfonso Petroselli: "E’ un derby sempre sentito, ospitiamo una squadra sempre ostica da affrontare ma, pur essendo in emergenza per dei piccoli problemi fisici con alcune ragazze, la squadra è compatta e motivata, abbiamo ripreso a macinare il nostro gioco che ci ha portato ad ottenere ottimi risultati per cui siamo fiduciosi e concentrati per far bene". La parola passa al presidente del Volley Pesaro Giancarlo Sorbini: "E’ l’ultima trasferta prima della pausa campionato per la Glasstech Volley Pesaro sul difficile campo del Blu Volley Pesaro primo in classifica. Le ragazze di coach Ceccorulli dovranno rifarsi dalla brutta prestazione avuta nel recupero di martedì contro il Più Volley per poter consolidare la terza posizione e sperare di accedere ai playoff". Il maschile questo fine settimana non gioca per la sosta tra la prima e la seconda fase di campionato. Al primo posto del girone A c’è la Virtus Fano. "Abbiamo finito la prima fase primi in classifica – spiega coach Angeletti -, così facendo ci siamo qualificati nel girone playoff dove incontreremo con gare di andate e ritorno le prime 4 squadre classificate del girone B. Al termine di questa fase la prima in classifica sarà promossa direttamente in serie B, le altre accederanno ai playoff. A queste seconda fase si portano dietro i punti fatti nella prima fase e noi partiremo dalla seconda posizione con 33 punti dietro la Sios Novavetro (squadra con la quale abbiamo vinto la finale playpff lo scorso anno) che ne ha 37". Segue in terza posizione con 31 punti la Trasporti Frezzotti; a 30 punti Aurora Appignano e Farmacia Amadio Rsv, con 26 punti Terra Dei Castelli, 24 punti Volley Game Falconara e chiude all’ottava posizione con 23 punti Travaglini Ascoli.

Beatrice Terenzi