Battistelli, il sogno playoff continua

Serie B2. Oggi alle 18 l’Apav Lucrezia giocherà l’ultima partita a Prato contro l’Ariete. La squadra di coach Elisa Cella è salva. "Prato è fortissima ed è quarta – dice il diesse Simone Paolini – abbiamo detto alle ragazze di affrontare l’ultima gara con tranquillità, divertiamoci e cerchiamo di fare bene. Poi vedremo cosa succederà, siamo già al lavoro per programmare la prossima stagione e ci saranno grandi novità".

Serie C. Oggi alle 17,30 la Battistelli Blu Volley Pesaro gioca garauno della semifinale playoff promozione contro l’Happy Car a San Bendetto del Tronto. "Abbiamo lavorato bene in queste settimane che ci hanno separato da questa gara – dice coach Giulianelli – le ragazze stanno bene e ci andremo a giocare una gara difficile, la concentrazione sarà al massimo per fare bene".

b.t.