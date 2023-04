Battuta Senigallia al fotofinish: l’Olimpia è campione regionale

L’Olimpia under 15 è campione regionale di basket femminile. Il gruppo è nato quest’estate dalla collaborazione tra la società pesarese e quella dei Pirates Misano. Un percorso al limite della perfezione, con una sola sconfitta, ha regalato l’accesso alla fase interregionale alla squadra allenata da Francesca Federici, Federica Canossini e Marco Giovanelli. Una vittoria al cardiopalma quella di domenica scorsa contro Senigallia in trasferta, quando non sono bastati i 40 minuti regolamentari a decretare un vincitore. Nel supplementare, con le ultime energie rimaste, le biancoblu hanno vinto per 44-43 chiudendo la serie sul 2-0 e conquistando il titolo regionale. Il prossimo impegno sarà dunque la fase interregionale che si svolgerà il 21, 22 e 23 aprile a Battipaglia, dove le pesaresi affronteranno la 1ª classificata della Calabria, la 1ª dell’Emilia Romagna e la 4ª del Veneto. La vincitrice di questo girone accederà alle finali nazionali di Roseto degli Abruzzi. Le ragazze sono state poi salutate e applaudite domenica pomeriggio dal pubblico della Vitrifrigo Arena, ospitate dalla Victoria Libertas Pesaro prima della partita con Trento di serie A. "Quest’anno sono riuscito a seguire questa squadra dalla panchina aiutando Alessia Federici e Federica Canossini solo nelle ultime due partite dato che allenavo la squadra Under 14 – racconta il responsabile del settore giovanile dell’Olimpia Marco Giovanelli – che partecipava allo stesso campionato. Ho visto però quasi tutti gli allenamenti e non posso che dire che il lavoro fatto dalle due allenatrici ha dato il suo frutto. Il gruppo è nuovo dato che la collaborazione con la squadra dei Misano Pirates è nata solo quest’anno. Ci tengo per questo a ringraziare anche Georg Vagnini, allenatore e dirigente della società di Misano. Adesso, dopo 10 anni, una squadra della nostra società è tornata alla fase interregionale". Giovanelli è anche il vice allenatore della prima squadra che milita in C, qualificata per i playoff.

b.t.