Bees, una fucina di piccoli talenti

Premessa doverosa: nella squadra Under 19 della Vuelle promossa in serie C (annate 2004 e 2005) ben 7 elementi su 12 sono cresciuti con loro nel minibasket. Si può ben dire quindi che i Bees siano una vera fucina di talenti. E ogni generazione si toglie le sue soddisfazioni. L’ultima in ordine di tempo è dell’annata 2011, allenati da Morelli e Labella, che hanno sbaragliato la concorrenza di altre 15 squadre al Memorial ’Paolo Migliorati’ di Roma, eliminando la Fortitudo in semifinale - sempre uno sfizio - e battendo Terracina in finale. Non basta: Darius Cornis è stato eletto nel quintetto ideale del torneo e chiamato a far parte della selezione europea con il Travel Team per partecipare al prestigioso torneo "Global X Marca La Roda" a Madrid.

La settimana scorsa, inoltre, quattro gruppi dal 2011 al 2014 hanno partecipato al torneo di Sestola portando a casa un primo posto con i 2013 allenati da Morelli e Morganelli, un secondo posto con i 2011 (rossi), e due quarti posti con le altre due annate. La stagione terminerà con i tornei di Osimo e Matera, un classico del minibasket.

"Siamo orgogliosi di tutti quanti - dice il presidente Nicola Morelli - compresa Anna Sablich, cresciuta nei Bees e subito protagonista nel suo primo anno con la femminile, convocata anche ad un raduno della Nazionale".