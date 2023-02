Bene la terna, meno gli individuali Oikos Fossombrone divide la posta

Pareggio casalingo con il punteggio di 4-4 per l’ Oikos Fossombrone nella quinta giornata del campionato di serie A2 di bocce. Nel derby marchigiano contro i civitanovesi del Fontespina la squadra allenata da Romeo Righi è stata costretta a dividere la posta in palio contro gli avversari. Dopo un’ottima prestazione nell’incontro di terna con due set vinti da Andrea Sperati-Fabio Battistini-Cesare Carbonari, sono arrivati i due set persi nell’individuale da Andrea Grilli contro il fanese Andrea Cappellacci che gioca nel Fontespina. La coppia fanese Cappellacci-Patregnani, in forza alla squadra di Civitanova, ha vinto due set nel successivo incontro e il pareggio è stato assicurato al Fossombrone dalla coppia Sperati-Battistini, capace di vincere i propri due parziali. Il Fossombrone ha conquistato cinque punti nelle prime due giornate e si trova nella parte medio-bassa della classifica. In serie B era in programma la seconda giornata con buoni risultati per le squadre della provincia di Pesaro-Urbino. Hanno vinto il Lucrezia 6-2 sul Morrovalle e la San Cristoforo Fano per 5-3 nella trasferta abruzzese di Roseto. Pareggio per 4-4, invece, per il Colbordolo sul campo della Sambenedettese.

l. d.