Benevelli fa il corsaro . Pisaurum non si ferma

CAB ANCONA

67

PISAURUM PESARO

74

ANCONA: Zanotto 19, Kumer, Virgili, Piccionne 12, Diop, Bora, D’Agnano 12, Monaco ne, Barletta, Gallo 5, Paoletti 19, Balducci ne. All. Petitto.

BASEART PESARO: Maiolatesi 8, Buzzone, Amati, Benevelli 16, Fabbri 2, Giunta 8, Vichi 6, Pipitone 8, Chiorri 18, Rossi 8. All. Surico.

Parziali: 13-10, 30-29, 50-55.

Note: Usciti per 5 falli: nessuno Top

Rimbalzi: Zanotto 12 (Ancona); Giunta e Maiolatesi 8 (Pesaro). Top Assist: Piccionne e D’Agnano 2 (Ancona); Chiorri 3 (Pesaro). Top Valutazione: Zanotto 16 (Ancona); Chiorri 19 (Pesaro).

ANCONA

Il Pisaurum va a vincere sul campo dell’Ancona. Una squadra giovane, piena di ragazzi dell’Under 19, ma non per questo meno insidiosa. Infatti i dorici partono forte (13-10), ma i pesaresi restano a ruota, non facendosi staccare. Nel secondo quarto la svolta. I verdearancio cominciano a macinare e arginare l’attacco rapido dei padroni di casa. Da quel momento la Baseart va con il muso avanti acquistando un piccolo vantaggio (17-19) che mantiene fino al termine. "Una partita rognosa – commenta coach Surico –, poi nel terzo quarto riusciamo a prendere 8-9 punti di vantaggio, ma Ancona non mollano mai. Nel quarto periodo siamo riusciti a mantenere la calma e portare a casa una vittoria importantissima". Infatti il match è stato in equilibrio fino all’intervallo lungo. "Sempre ad inseguire per tutti i primi due quarti - continua il tecnico del Pisaurum -, poi nella ripresa abbiamo iniziato a spingere. Sono orgoglioso dei miei ragazzi". Due punti importanti che permettono a Pesaro di risalire la classifica. Ora la Baseart è terza a quota 10. A comandare c’è il Bramante con 14 punti. Oggi alle 18 tocca all’Italservice Loreto che è di scena a Civitanova Marche contro la Virtus. Un derby che si annuncia ricco di scintille.

b.t.