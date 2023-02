Beretta: "Vuelle, devi battere Brindisi"

"La cosa più importante e fondamentale in questo momento è battere in casa la prossima domenica Brindisi. E’ un momento fondamentale della stagione perché la classifica è molto corta e se si riparte male si potrebbe anche rischiare di non entrare nei playoff", dice Andrea Beretta, titolare, assieme alla famiglia, della Carpegna Prosciutto. Non solo sponsor, perché mister Carpegna Prosciutto è anche un tifoso. In prima fila a Torino in coppa Italia. "Devo dire – continua –, per fare una classifica, che in cima alla lista metterei sicuramente il coach Repesa per come ha gestito la situazione e le partite. Ma devo anche dire che ha giocato molto bene anche Charalampopoulos e non si può non sottilioneare il fatto che Cheatham è sceso in campo con 38 e mezzo di febbre. Moretti? Mettiamo nel conto che è stato male e ha perso oltre 3 chili in una settimana... e non stiamo parlando di un gigante. Bravo Moretti, ed è un ragazzo che ha ancora molte cose da dare. Sicuramente siamo arrivati ad un risultato inaspettato come quello final eight, tenendo conto che abbiamo perso per due mesi Tambone e non abbiamo Mazzola, direi che è stato un grande traguardo".

E il mercato?

"Ci sentiamo in continuazione con Ario Costa. Il problema non è tanto che non si vuole andare ad intaccare il gruppo. Il problema è diverso, non ci sono sul mercato giocatori che in questo momento vanno bene per noi. E se ci sono sono, bisogna aggiungere che sono fuori mercato per il nostro budget".

Alla fine della Coppa che riflessioni fa?

"Che non posso dire nulla perché siamo usciti contro una formazione che prima ha preso a sberle Milano, poi ha preso a sberle noi e quindi anche Bologna vincendo la coppa. Non possiamo rimpiangere nulla".

Delfino...

"Era arrivato in squadra spremuto per le partite che ho dovuto giocare con la nazionale argentina".

Adesso si sta riprendendo perché ha giocato bene con la maglia della nazionale...

"Veramente ha giocato buoni minuti anche in Coppa Italia".

Previsioni?

"E’ un giocatore che potrà dare tanto ai compagni con la sua esperienza. Con la sua classe e la sua età è in classico giocatore che sa autoregolarsi e questa cosa non gliela può dire nessuno. Sa quali sono i suoi tempi ed anche i suoi limiti. Sarà un giocatore importante".

m.g.