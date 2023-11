Biella, il calendario della seconda fase

Dopo la prima tappa di Varese, la Next Gen Cup 202324 si sposta a Biella per il secondo concentramento della fase a gironi, in programma dal 26 al 29 dicembre. Le formazioni Under 19 dei 16 club di Serie A sono state suddivise in due gironi composti da otto squadre ciascuno e si stanno affrontando con format all’italiana, con sette gare di sola andata. La Vuelle debutterà il 26 dicembre alle 15 con Varese: Poi il 27 affronterà Cremona. Il 28 dicembre, sfiderà Tortona e concluderà il 29 con la Virtus. Questa la classifica parziale del girone A: Armani Milano e Tortona 6 punti; Varese 4 punti; Napoli, Virtus Bologna, Cremona, Papalini Pesaro 2; Scafati 0.