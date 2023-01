Biglietti a prezzi scontatissimi per domenica

Un girone di ritorno dal sapore di svolta. In campo e sugli spalti del Benelli. Per un connubio che potrebbe rilanciare la Vis. In tutti i sensi. Dopo la vittoria sul Fiorenzuola, e almeno per questa partita, il club del presidente Bosco ha lanciato una "speciale promozione", così si legge sul comunicato biancorosso, "a favore dei tifosi che acquisteranno i biglietti nei settori Prato e Tribuna Laterale". Tre le fasce di prezzo: 1 euro per la fascia 0-10 anni; 5 euro per quella 11-21 anni; 10 euro per uomini e donne sopra i 22 anni. Prezzi, questi, che non aumenteranno il giorno della gara, come invece accadrà per la Tribuna Coperta: in prevendita intero 25 euro, ridotto 22 euro, ridottissimo 1 euro; il giorno della gara intero 27 euro; ridotto 24 euro, ridottissimo 1 euro. I tifosi potranno acquistare i biglietti in prevendita sul circuito online www.vivaticket.com e nei punti vendita fino alle 15:15 di domenica. Al botteghino dello stadio sarà possibile acquistare il biglietto solo sabato dalle 15 alle 19 (via Simoncelli) e sabato dalle 11.15 alle 15.15 (botteghini di via Simoncelli e via Campo Sportivo).

Questi i punti vendita Vivaticket abilitati a Pesaro: 0721 (via Andrea Costa 59), Prodi sport (Largo Ascoli Piceno 7), Elettrodomestici Grini (via Flaminia 66), tabaccheria Tomassoli (via Cialdini 36), Nonsolotabaccheria (via Bertozzini 4), Esatour (via Mameli, 72C), Iper Conad (via Yuri Gagarin), tabaccheria Binda di Mirko Federici (via S. Pertini 1927), Tipico Tips (via Rossini 41), Trony (Corso XI Settembre 310).