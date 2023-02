Prezzi popolarissimi per il derby con il Rimini di domenica alle 14,30 al Benelli per i circa cinquecento tesserati e tesserate della Vis e delle società affiliate: presentando al botteghino il coupon che verrà loro consegnato pagheranno un euro. Chi li accompagna, sempre con coupon, solo 10 euro.

I prezzi per gli altri saranno i seguenti: per chi acquista in prevendita laterale e Prato 14 euro (ridotto 12 per donne, Over 65, Under 15 cioé da 11 anni fino ai 14 anni, invalidi dal 50 al 99 per cento, mentre dai 15 compiuti si paga prezzo intero); 1 euro ridottissimo per i bambini fino a 10 anni compiuti. Tribuna coperta 25 euro (22 il ridotto, 1 il ridottissimo). Il giorno della gara i biglietti costano 2 euro in più.

La prevendita. Al botteghino dello stadio in via Simoncelli (anche con Pos) solo sabato 11 febbraio dalle 15 alle 19 e domenica 12 Febbraio dalle 11,15 alle 15,15 (anche in via del Campo Sportivo). Già attiva la vendita on line (www.vivaticket.it ) e nei punti vendita: 0721 via Costa 59, Prodi Sport Largo Ascoli Piceno 7, Elettrodomestici Grini via Flaminia 66, tabaccheria Tomassoli (via Cialdini 36), Nonsolotabaccheria (via Bertozzini 4), Esatour via Mameli 72C, Iper Conad via Yuri Gagarin, tabaccheria Binda (via S. Pertini 1927), Tipico Tips via Rossini 41, Trony Corso XI Settembre 310. A Rimini 588 biglietti.