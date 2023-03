Biglietti a un euro per i tesserati

Prezzi popolari anche con l’Entella. La Vis Pesaro ripropone un’iniziativa per chiamare a raccolta i propri tesserati e quelli delle società affiliate. Questi, presentando un coupon ai botteghini, potranno acquistare biglietti al prezzo di 1 euro (accompagnatori 10 euro). L’offerta è valida solo per i settori Prato e Laterale. Per tutti gli altri tifosi, invece, i prezzi rimangono invariati.

I tagliandi sono disponibili al sito www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita abilitati. A Pesaro: 0721 (via Andrea Costa 59), Prodi sport (Largo Ascoli Piceno 7), Elettrodomestici Grini (via Flaminia 66), tabaccheria Tomassoli (via Cialdini 36), Nonsolotabaccheria (via Bertozzini 4), Esatour (via Mameli, 72C), Iper Conad (via Yuri Gagarin), tabaccheria Binda di Mirko Federici (via S. Pertini 1927), Tipico.tips (via Rossini 41), Trony (Corso XI Settembre 310). Botteghini aperti oggi dalle 15 alle 19 (via Simoncelli) e domenica dalle 11:15 alle 15:15 (via Simoncelli e via Campo Sportivo).

r.s.