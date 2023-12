Biglietti: dove comprarli. Venduti tutti quelli del settore ospiti

I tifosi del Rimini hanno bruciato in un giorno e mezzo i biglietti del settore ospiti a loro disposizione: 588 tagliandi a ieri sera pressoché esauriti. Negli altri settori l’accesso non è loro consentito. Ora tocca al popolo pesarese rispondere, per riempire lo stadio Benelli in occasione della sfida di domenica prossima (ore 20,45) valida per la 16ª giornata di campionato. I biglietti per Vis Pesaro- Rimini sono acquistabili in prevendita sul circuito online vivaticket e presso i punti vendita abilitati fino a domenica 3 dicembre alle 21,30: punto vendita ufficiale Caffè Zongo; altri punti abilitati: Tabaccheria Binda, Trony Pesaro. Prezzi: tribuna coperta 25 euro, ridotto 22 euro (donne, under 15, over 65 e invalidi), ridottissimo 1 euro (bambini fino a 10 anni); Prato e laterale 14 euro, ridotto 12, ridottissimo 1). Confermata la promozione speciale riservata alle società del territorio, grazie ai coupon distribuiti durante la settimana alle società: prezzo di 1 euro per i tesserati fino a 18 anni, 10 euro per gli accompagnatori.

I botteghini dello stadio saranno aperti domani dalle 15 alle 19 (via Simoncelli) e domenica dalle 17,30 in poi. Il giorno della gara ai botteghini del Benelli i prezzi saranno maggiorati: tribuna 27 euro (ridotto 24, ridottissimo 1), Prato e laterale 16 (ridotto 14, 1).

Giornata disabilità. La Vis Pesaro al fianco della Lega Pro aderisce alla Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre. In occasione delle partite della 16ª giornata di campionato, verranno svolte negli stadi della serie C delle attività appositamente organizzate per l’evento. "La serie C Now sarà in prima fila per confermare il diritto di fare calcio ad ogni soggetto che lo ama".