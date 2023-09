Biglietti PESARO: sconto agli abbonati del Memorial Alphonso Ford

Dalle 12 di oggi saranno acquistabili i biglietti per il Memorial "Alphonso Ford" in programma mercoledì 20 settembre alle 20.30 alla Vitrifrigo Arena contro l’Alba Berlino. Chi ha già sottoscritto l’abbonamento alla stagione 20232024 potrà acquistare il biglietto (posto unico) al prezzo di 5 euro mentre per i non abbonati il prezzo è di 10 euro. I biglietti si possono acquistare online su victorialibertaspesaro.vivaticket.it; da Prodi Sport Pesaro; in tutti i punti vendita fisici Vivaticket; alla biglietteria della Vitrifrigo Arena. Per motivi tecnici solo gli abbonamenti emessi fino al 1309 (compreso) sono validi per usufruire della promo a 5 euro. Quelli emessi dal 1409 in poi possono usufruire della promo solo alla biglietteria della Vitrifrigo Arena dalle ore 19 del 20 settembre. Sia online che nei punti vendita Vivaticket per usufrurire della promo occorre inserire il Cod.Accesso presente sul proprio abbonamento.