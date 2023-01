Biglietti Pontedera: ecco le modalità

Due opzioni da esercitare entro il 6 febbraio prossimo. Il club di via Simoncelli ha reso note le modalità per chiedere il rimborso dei biglietti del match con Pontedera, in programma il 22 gennaio scorso e annullato per impraticabilità del manto del "Benelli". Premesso che è necessario disporre del biglietto originale, potrà chiedere il rimborso sia chi è entrato allo stadio sia chi non è entrato. La prima modalità: se il biglietto è stato acquistato online o in ricevitoria bisognerà seguire la procedura on line collegandosi al link https:shop.vivaticket.comitarimborsi e utilizzare il sigillo fiscale presente sul biglietto. La seconda modalità: se l’acquisto è avvenuto ai botteghini dello stadio, sarà la Vis stessa a rimborsare il tifoso, il quale dovrà presentarsi in sede con il tagliando e un documento di riconoscimento (orario 15-19). Chi invece vorrà esserci al recupero del 15 febbraio prossimo, lo potrà fare purché in possesso del tagliando.

r.s