Biglietti scontati ma solo per tesserati

Prezzi popolari per tesserati del settore giovanile, femminile e società affiliate per Vis-Imolese di giovedì alle 20,30 al "Benelli". Per laterale e Prato sia in prevendita che giovedì i tesserato pagheranno un euro, gli accompagnatori dieci euro, presentando il coupon che sarà distribuito in settimana. Tutti gli altri tifosi pagheranno il prezzo intero: per Prato e Laterale 14 euro (12 il ridotto e 1 euro il ridottissimo destinato ai ragazzi di età compresa tra o e 10 anni). La tribuna coperta in prevendita costerà 25 euro (ridotto 22 e ridottissimo 1 euro). Giovedì, giorno della gara, i prezzi aumentano: Laterale e Prato 16 euro intero e 14 il ridotto (un euro ridottissimo). I biglietti saranno acquistabili in prevendita sul circuito online www.vivaticket.it e presso i punti vendita abilitati fino a giovedì 6 aprile alle 21:15. Presso il botteghino dello stadio sarà possibile acquistare il biglietto solamente domani dalle 15 alle 19 (botteghino di via Simoncelli) e giovedì dalle 17,15 alle 21,15 ai botteghini di via Simoncelli, anche con pos, e via del Campo Sportivo.

Alessandro Moretti