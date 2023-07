Blu Volley B2 con Federica Nasari: squadra tutta nuova

Dopo il finale entusiasmante della scorsa stagione, culminato con la promozione, la Blu Volley riparte per la nuova avventura in serie B2. Nuovo lo staff tecnico: capo allenatore sarà Simone Mattioni, coadiuvato, come secondo e preparatore atletico, da Alessandro Lorenzi. Il team manager sarà Giorgio Tosti, mentre lo staff medico sarà composto da Gabriele Paolucci, Elisa De Lazzaro e Francesco Pianosi. Tante novità in seno alla squadra che ha visto la conferma solamente di Federica Nasari promossa nel ruolo di capitano. Per il resto il roster è completamente nuovo con un mix di giovani, con alle spalle già importati partecipazioni in campionati di categoria e ragazze più esperte. La regia della squadra sarà affidata alle palleggiatrici Giulia Moltrasio e Caterina Gramolini, il reparto schiacciatori sarà composto da Carlotta Romani, Elisa Graziani, Arianna Longarini, Martina Braia, opposti Fedrica "Trilly" Nasari e Rebecca Magi, centrali Stefania Corna, Ludovica Terenzi e Giulia Corridori, liberi Claudia Mazzarini e Lisa Spadoni. La società sta lavorando per inserire nel gruppo l’ultimo tassello per completare la rosa. "Abbiamo iniziato a lavorare sulla formazione di B2 appena terminata la stagione precedente – dice il presidente Alfonso Petroselli – per non trovarci in difficoltà nel reperire le atlete. Primo tassello è stato l’ingaggio del direttore sportivo Simone Paolini. Abbiamo ingaggiato atlete di livello in tutti i reparti. Crediamo di aver creato un ottimo gruppo per permettere a coach Simone Mattioni". La squadra inizierà il 21 agosto, il campionato il 7 ottobre.