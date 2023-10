Bluiett e Ford troppo discontinui. Ma Trevon in trasferta si trasforma

Mentre in casa Vuelle si lavora alla sostituzione di Schilling, il cui minutaggio è crollato dai 13’ dell’esordio ai 3’ di domenica scorsa, è il caso di interrogarsi sul perché del rendimento ondivago di altri due stranieri. Lasciando da parte McCallum, che avendo la palla in mano teoricamente può decidere come gestire il gioco, lasciano interdetti le prestazioni di Bluiett e Ford. L’ala piccola della Carpegna Prosciutto ha giocato (molto) bene finora solo in trasferta: non si può quindi bocciarlo, perchè quelle due prestazioni hanno contribuito alla vittoria di Brindisi (16 punti con 45 al tiro da due, 24 da tre, 22 ai liberi, 5 rimbalzi e 2 assist) e alla quasi impresa di Brescia, dove aveva debuttato con 21 punti (23 da due, 58 da tre, 22 ai liberi, 4 rimbalzi e 4 assist).

I dolori, per il prodotto di Xavier, sono arrivati in casa. Imbavagliato dalla fisicità di Venezia, ha sparato a salve: 05 da due e 27 da tre, cercando di contribuire però alla causa con 7 rimbalzi e 2 assist. Mentre con Scafati è letteralmente scomparso chiudendo la sua gara con 4 punti, frutto di 11 da due, 03 da tre e 22 ai liberi. Quattro tiri in 26’. Ci ha messo 5 rimbalzi e 4 assist, dimostrando che la volontà di fare qualcosa non gli manca, ma ha stranamente rinunciato a guardare il canestro. O non è stato servito a dovere dai compagni. Avere in squadra un terminale del genere e non cercarlo è un delitto. Da quel che abbiamo visto finora, Bluiett non è il tipo di giocatore che sa costruirsi un tiro dal palleggio come Bamforth, ma ha bisogno di essere innescato. Prima di bollarlo, perciò, bisognerebbe chiedersi perché domenica è stato a lungo ignorato. Per tutto il primo quarto, mentre la squadra affondava, non ha tirato una sola volta. Un mistero.

Capitolo Ford. Qui invece ci sono dei limiti tecnici o caratteriali da approndire. Sa fare un po’ di tutto, o almeno così ci era parso in pre-campionato dov’era stato uno dei più continui e convincenti: forse non fa niente benissimo, ma nemmeno niente malissimo. Non si capisce perciò perché sia così marginale nel gioco offensivo. Viaggia per il momento a 3,8 punti di media, che è davvero intollerabile per un titolare americano. Ha segnato più Mazzola di lui giocando di meno (4,5 punti in 18’ di media per Valerio). A Brescia Ford ha tirato 4 volte in tutto (13 e 11 da tre) compensando però la sua prestazione con 11 rimbalzi che facevano ben sperare. Con Venezia, appena diventato papà, era in bambola: ma zero punti e 1 rimbalzo in 21’ sono stati numeri davvero avvilenti. A Brindisi ha segnato 5 punti contribuendo però in altre voci: 6 rimbalzi, 4 recuperi e 3 assist. Tanto che Buscaglia lo aveva elogiato per il suo spirito di sacrificio. Con Scafati è tornato ad essere il fantasma della laguna con 3 punti in 19’ non riuscendo mai a segnare dal campo (34 ai liberi) e pigliando la miseria di 3 rimbalzi. Cosa c’è che non va per Quinciy? La domanda è aperta.

Elisabetta Ferri