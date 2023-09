Bocce a Pesaro: parata di campioni Juniores al Circolo Concordia

Grande pubblico al bocciodromo circolo Concordia per i campionati italiani juniores (under 18 e under 15) della specialità ‘Raffa’ che ha portato 9 medaglie (su dieci titolo in palio) nelle Marche di cui 3 ori. Un oro a testa è andato a Lombardia, Emilia Romagna e Puglia. Tante le autorità presenti alle premiazioni, da quelle cittadine, il sindaco Matteo Ricci e l’assessore allo sport Mila Della Dora, a quelle sportive con il presidente del Coni Marche Fabio Luna e tutti i vertici della Federbocce con il presidente nazionale Marco Giunio De Sanctis, quello regionale Corrado Tecchi e il delegato provinciale Gianluca Simoncini. Oltre al Circolo Concordia di Pesaro, presieduto da Angelo Ricci, sono state interessate dall’evento altre sette bocciofile della provincia pesarese che hanno ospitato le fasi eliminatorie: Combattente Fano, San Cristoforo Fano, Metaurense Calcinelli, Oikos Fossombrone, Tavernelle, Lucrezia e Marotta.

l.d.