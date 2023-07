Bocce, Amelia Piastra convocata in Nazionale Da oggi in gara ai campionati Europei di Roma

Prestigiosa convocazione in maglia azzurra per la sedicenne Amelia Piastra. La campioncina della Bocciofila Metaurense di Calcinelli di Colli al Metauro, presieduta da Tonino Tonelli, è stata chiamata dai commissari tecnici delle nazionali giovanili per difendere i colori azzurri ai Campionati Europei Juniores che si disputeranno a Roma da oggi fino alle finali in programma sabato 22 luglio. Non è una scelta casuale quella dei tecnici visto che Amelia, classe 2007, si è distinta con ottimi risultati a livello under 15 prima di passare da quest’anno nella categoria under 18. La Piastra fa parte di un terzetto straordinario di giocatrici juniores della Metaurense. Le altre due, Ginevra Cannuli e Sofia Minardi, entrambe campionesse d’Italia juniores rispettivamente nell’individuale e nel tiro di precisione, erano state convocate anch’esse per gli stage di preparazione. Amelia Piastra sarà impiegata nella specialità della coppia femminile insieme a Sofia Pistolesi. Ha iniziato a giocare a 11 anni seguendo proprio l’esempio delle amiche Cannuli e Minardi.

l.d.