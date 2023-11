Bocce, coppie a bersaglio per solidarietà. Michele Muratori e Giuseppe Fiorelli campioni

Il mese di novembre è quello che il mondo delle bocce marchigiano dedica alla beneficenza. In ognuna delle province viene organizzata una gara il cui ricavato (quote d’iscrizione e donazioni varie) vengono destinate alla Lega del filo d’oro e ad altre associazioni filantropiche del territorio. Nella provincia di Pesaro-Urbino la gara si è svolta alla Bocciofila Oikos di Fossombrone nella giornata di domenica 19 novembre. Si trattava di una gara a coppie condizionata, con la direzione affidata a Nando Beltrami. Ad iscriversi sono state 39 formazioni. La vittoria è andata a Michele Muratori-Giuseppe Fiorelli (Marotta) che in finale hanno sconfitto 12-10 Silvano Girolimini-Celestino Ferri (Colbordolo). Terzo posto per i padroni di casa Paolo Bucchi-Gastone Biagiotti (Oikos Fossombrone), battuti in semifinale 12-9 da Muratori-Fiorelli. Quarti Andrea Moscatelli-Bruno Pagliari (Cagliese).

l.d.