Bocce, finali nazionali. Tre ragazzine e nonno Tonino danno l’assalto allo scudetto

Tre ragazzine ‘terribili’ di 16 anni, anzi una di loro, Sofia, non li ha ancora compiuti, guideranno oggi la squadra della Bocciofila Metaurense di Colli al Metauro nelle gare della final four del Campionato Italiano femminile a squadre di bocce che si tiene a Campobasso. Al fianco delle tre giovanissime ci saranno anche quattro senior: Denise Vannini (capitano), Fedora Simoncelli, Barbara Mattioni e Cinzia Oliva (dirigente societaria); tutte agli ordini del mister Giorgio Alegi. Da far venire i brividi alle avversarie il curriculum sportivo delle tre sedicenni: Ginevra Cannuli, campionessa mondiale in carica nella coppia femminile e nella coppia mista; Amelia Piastra, medaglia d’oro europea nella coppia femminile; e Sofia Minardi, campionessa italiana 2022 nel tiro di precisione. Tutte e tre hanno questo gioco nel cuore e la ‘colpa’, anzi il ‘merito’, sembra essere di Sofia, che accompagnata al bocciodromo fin da piccolissima da suo nonno Tonino Tonelli, non un nonno ‘qualunque’ ma l’attuale presidente della Metaurense, ha iniziato a cimentarsi in questa disciplina ad appena 6 anni e non ha più smesso e ora si allena almeno 6, 8 ore la settimana. "Col nostro mister Alegi – sottolinea – che ci aiuta tanto e ci sprona a dare il massimo anche a scuola, nel mio caso al liceo delle scienze umane di Fano, dove frequento il terzo anno". L’iridata Cannuli conferma la ‘responsabilità’ di Sofia: "Andavo a scuola con lei alle elementari e già quando facevamo la prima mi parlava delle bocce, così ho deciso di provare e ho scoperto un mondo che richiede precisione e concentrazione e che è capace di regalare tante emozioni speciali". E anche lei, neanche a dirlo, frequenta la scuola con profitto, nella fattispecie il liceo linguistico, sempre a Fano. Voti scolastici eccellenti, infine, pure per Amelia Piastra, la campionessa europea in carica, che ha iniziato la terza del liceo scientifico, dopo aver chiuso la seconda con la media dell’8: "La scuola è il nostro lavoro, le bocce una grande passione – racconta -, coinvolgente, che ci spinge ad affrontare questa fase finale dei campionati nazionali a squadre con estrema determinazione. Non sarà facile per noi, ma neanche per le nostre avversarie". Avversarie che rappresenteranno una società sarda; una campana, di Salerno; e un’altra calabrese, di Catanzaro. Le gare prenderanno il via già da stamattina.

Sandro Franceschetti