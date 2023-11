Bocce: la San Cristoforo Sportland Fano conquista il pass per la fase finale di Coppa Italia

Gran bel successo per la squadra della San Cristoforo Sportland Fano che si è qualificata per la fase finale della Coppa Italia di bocce, specialità raffa, che si terrà nel weekend 2-3 dicembre a Venezia. I fanesi, neopromossi in serie A2, hanno ottenuto il pass vincendo il turno preliminare, in programma a Roma nello scorso weekend. La San Cristoforo Sportland ha vinto entrambe le partite del proprio girone battendo sabato 11 i lombardi della Arcos Brescia per 5-3 e domenica 12 gli umbri del Cerbara per 5-2. Un gran bel risultato che mette ulteriormente in luce la bocciofila presieduta da Paolo Marchionni. La squadra della San Cristoforo Sportland Fano è composta dal tecnico Adriano Frattini, dal dirigente Matteo Delvecchio e dagli atleti Giovanni Iacucci, Riccardo Campanelli, Stefano Donati, Samuele Ferri, Alex Incerti e Gian Luca Manuelli. Quest’ultimo, straordinario campione dal grande palmares nazionale ed internazionale, lascerà la San Cristoforo dopo l’impegno della Coppa Italia per trasferirsi in un’altra squadra di serie A nel 2024.

l. d.