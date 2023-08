Bocce nazionali: Tre pesaresi top a Pineto, Pesaro in festa

Dominio delle giocatrici marchigiane, ed in particolare di quelle della provincia di Pesaro e Urbino, a Pineto, in provincia di Teramo, con quattro atlete della nostra regione, e tre della nostra provincia, che si sono piazzate ai primi quattro posti del Trofeo Top 87, importante gara nazionale femminile organizzata dal Circolo Bocciofilo Pinetese. Il successo è andato alla solita Flavia Morelli di Lucrezia che, in quella che soltanto un paio di mesi fa è stata la finale dei campionati regionali femminili, ha sconfitto di nuovo Kety Crescenzi (Salaria Monteprandone). La partita è stata molto bella e si è conclusa con il punteggio di 12-9 per la ex campionessa europea del Lucrezia. Del Pesarese anche le due semifinaliste piazzatesi al terzo e quarto posto: si tratta di Sofia Minardi (Metaurense), battuta in semifinale 12-8 dalla Morelli e di Chiara Gasperini (Lucrezia), battuta dalla Crescenzi per 12-5.

l.d.