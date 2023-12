Bocce. Un premio speciale alle donne da primato

Alla presenza della neo commissario tecnico delle Nazionale femminile della raffa, la tre volte campionessa del mondo Elisa Luccarini, la delegazione di Pesaro-Urbino della Federbocce ha organizzato una bella serata in cui ha premiato le atlete della provincia. C’erano tutte o quasi: seniores, juniores, campionesse del mondo, d’Europa, d’Italia o semplici atlete categoria B. Tutte insieme al Circolo Bocciofilo Concordia di Pesaro, presieduto da Angelo Ricci, per ricevere l’applauso e il giusto riconoscimento per i risultati raggiunti o semplicemente per la passione e la dedizione che ognuna di loro mette nella propria attività. La serata, intitolata "Bocce rosa from Pesaro" è stata ideata dal delegato provinciale Gianluca Simoncini e presentata da Matteo Delvecchio, C’erano da festeggiare i due titoli mondiali juniores di Ginevra Cannuli, il titolo europeo juniores di Amelia Piastra, il titolo italiano juniores di Benedetta Necchi e lo scudetto a squadre della Bocciofila Metaurense di Calcinelli di Colli al Metauro. Un bottino straordinario in un 2023 che rimarrà nella memoria delle bocce della provincia di Pesaro-Urbino. Era giusto celebrare un movimento cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni per qualità e quantità. Queste le atlete protagoniste e le relative società di appartenenza: Elena Iacucci, Martina Manuelli, Lisa Vernelli, Silvia Borgogelli, Benedetta Necchi (San Cristoforo Fano); Arianna Castellucci, Angelica Castellucci, Anna Giulia Orrù, Monica Delvecchio, Agnese Aguzzi, Loredana Casagrande, Catia Buoncompagni, Antonietta Agostini, Luciana Corsi (Oikos Fossombrone); Caterina Toccaceli, Gabriella Vitali, Orietta Savelli, Tiziana Di Cecco, Chiara Gasperini, Flavia Morelli (Lucrezia); Desia Bartolucci (Marotta), Rita Boinega, Alice Fraternale (Fermignanese); Edda Aguzzi (Tavernelle); Evelina Pierleoni (Concordia Pesaro); Pasquina Urbinati (Colbordolo); Sofia Minardi, Amelia Piastra, Ginevra Cannuli, Denise Vannini, Barbara Mattioni, Fedora Simoncelli, Cinzia Oliva (Metaurense Calcinelli).

Luigi Diotalevi