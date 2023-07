Bollini campione d’Europa: fu lanciato da Cioncolini alla Vis

Gianni Cioncolini, uno dei più grandi direttore sportivi che della lunga storia della Vis, ne ha combinata un’altra, pur a distanza di anni: Alberto Bollini, allenatore dell’Italia under 19 campione d’Europa, fu infatti scoperto e chiamato a Pesaro da Cioncolini nei primi anni ’90: "Avevamo bisogno di un preparatore atletico che facesse correre tanto quella squadra che avevo affidato a Cresci – afferma Cioncolini – e chiamammo lui che si confermò subito un grande professionista, sia dentro che fuori dal campo. Un grande lavoratore, competente e serio, che riuscì a valorizzare al meglio per tre anni squadre costruite partendo dal niente, ma che seppero sempre piazzarsi tra le prime lanciando giocatori, grazie anche al lavoro di Cresci e Bollini" E naturalmente di Cioncolini che con grande fiuto riusciva a inventarsi atleti che avrebbero poi fatto la fortuna della Vis, al solito gestita al risparmio: Albanesi, poi ceduto all’Ancona, Pittaluga, arrivato a parametro zero dalla Samp e poi rivenduto al Rimini a 400 milioni di lire, solo per citare due dei numerosi esempi. Era la Vis pragmatica di Cresci, che con micidiali contropiede orchestrati dal regista Cerasa riuscì a togliersi grandi soddisfazioni, come la vittoria di Treviso. "Bollini lavorava con grande meticolosità – ricorda Cioncolini – veniva a Pesaro tre volte alla settimana e questo bastava per valorizzare al meglio il lavoro di mister Cresci. Arrivò l’anno dopo il ritorno in C2 con Alessandrini alla guida, a seguito del fallimento, e con Bollini e Cresci firmammo tre splendide stagioni. Gli faccio i complimenti, ora è campione d’Europa e se lo merita". Dopo i tre anni a Pesaro, Bollini andò alla Lazio. Con Cioncolini invece la Vis ha vinto due campionati, quello con Attardi (ritorno in C1 con Gasperini, ora allenatore dell’Atalanta, in regia) e quello con Alessandrini, lanciando giocatori come Tentoni, Olive, Pazzaglia e altri che fecero le fortune calcistiche e societarie. Era un calcio vero, d’altri tempi.