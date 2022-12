Bologna e Milano sicure di andare alle Final Eight

A tre giornate dalla fine del girone di andata solo due squadre, Bologna e Milano, hanno la certezza matematica della qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Tutte le altre, teoricamente, sono ancora in ballo e la matematica non concede più opportunità solo a Reggio Emilia, ultima a 4 punti. La Vuelle può fare un passo importante nell’anticipo di questa sera, per tutte le altre il discorso è rimandato al 2 gennaio quando si completerà la 13esima giornata. A Tortona, terza in solitaria con 16 punti, basta vincere una partita per essere dentro la kermesse che si giocherà a Torino dal 15 al 19 febbraio. Mentre dal poker a quota 14 (Trento, Pesaro, Varese, Venezia) ancora è arduo stabilire chi ce la farà. Resta in corsa anche Brescia che si trova in ottava posizione a 12 punti. Più difficile soffiare il posto a qualcuna che sta davanti per le compagini a quota 10 (Sassari, Scafati e Brindisi) mentre le squadre a 8 punti non sembrano più in grado di compiere la rimonta in extremis. Le ultime cartucce da sparare prima di virare la boa saranno domenica 8 e 15 gennaio. Intanto, queste le partite in programma il 2 gennaio: Dolomiti Energia Trento-Happy Casa Brindisi, Nutribullet Treviso-Umana Venezia, Openjobmetis Varese-Bertram Tortona, Tezenis Verona-Pallacanestro Trieste, Segafredo Bologna-Armani Milano, Givova Scafati-Gevi Napoli, Banco di Sardegna Sassari-Germani Brescia.

e.f.