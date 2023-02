Bologna si sbarazza di una generosa Venezia Tortona supera Trento

Sarà Bologna-Tortona la seconda semifinale della Coppa Italia 2023. Nessuna sorpresa ieri al Pala Alpitour di Torino, con le due favorite che hanno fatto rispettare il pronostico, anche se entrambe hanno dovuto soffrire per centrare il traguardo contro le rispettive avversarie che hanno fatto quanto potuto per contrastarne la superiorità. La Virtus, che è stata anche sotto con Venezia, ha trovato poi un Belinelli superlativo capace di segnare 21 punti in 22 minuti, con 6 su 7 da tre punti e alla fine la Reyer ha ceduto per 82-68. In doppia cifra anche Hackett (13 punti) e Shengelia (19).

Nella seconda gara Trento ha impegnato a fondo la squadra di Ramondino (74-70 il finale) trascinata dall’ex pesarese Christon; alla Dolomiti Energia non sono però bastati Flaccadori e Graziulis con 15 punti a testa. Oggi giornata di riposo, domani la attesissime semifinali di queste Final Eight, con questo programma: alle 18 Segafredo-Bertram e alle 20,45 Carpegna Prosciutto-Germani.