Bottino pieno per lo Sporting Amp A Roma i fanesi sono irresistibili

Weekend di grandi emozioni a Roma per lo Sporting Amp Football di Fano che nella seconda giornata di campionato di calcio amputati mette in fila due vittorie sonanti. Al centro Polisportiva Ostiense i campioni d’Italia in carica hanno ottenuto i primi tre punti grazie ad un sonoro 11-1 rifilato alla Levante C Multedo in formazione rimaneggiata a causa di diverse assenze. Per i fanesi sono andati a segno Zacarias, Magi e Lunaschi (triplette per loro), Capasso e Diaz. Mentre il gol della bandiera per i liguri l’ha siglato il capitano, e calciatore della Nazionale italiana, De Fazio.

Domenica altro successo rotondo contro i padroni di casa della Roma Calcio Amputati che non sono riusciti a fermare l’onda d’urto dello Sporting che, grazie alla tripletta del francese Lunaschi e alle segnature di capitan Magi, Capasso e Zacarias, ottiene la seconda vittoria in due giorni col risultato di 6-0. Al termine del secondo turno, perciò, lo Sporting conduce la classifica con 10 punti seguita dal Vicenza con 7 punti. L’unico pareggio in quattro gare è stato proprio contro i veneti, che saranno come sempre i rivali per lo scudetto. Roma e Levante sono invece ancora a zero. Tutte la partite della seconda tappa del campionato italiano sono state trasmesse in diretta streaming sulla pagina facebook della Fispes con numeri importanti, a testimonianza della continua crescita dell’intero movimento. Ora Magi e compagni si preparano per la terza tappa del campionato che si disputerà a giugno, tra il 10 e l’11, a Brendola in provincia di Vicenza.

e.f.