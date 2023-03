Boxe: Roberto Cammarelle ospite del Panathlon Club

Un altro importante personaggio dello sport è stato invitato dal Panathlon Club Pesaro, presieduto da Vincenzo Spagnuolo. Infatti Roberto Cammarelle, ex pugile e attuale team manager delle nazionali italiane di boxe, sarà ospite venerdì del Club. Cammarelle è stato bronzo alle Olimpiadi di Atene 2004, oro a Pechino 2008, argento a Londra 2012 nella categoria dei pesi Supermassimi. La serata sarà l’occasione per parlare con il portacolori delle Fiamme Oro della sua straordinaria carriera, dei successi che l’hanno caratterizzata, dei valori che l’hanno sempre contraddistinta. Le medaglie olimpiche conquistate, la signorilità e la sportività nell’accettare anche i verdetti più discussi, il sacro rispetto dell’avversario, l’amore incondizionato per il pugilato e lo sport. Tutti aspetti che stanno particolarmente a cuore al Panathlon International Club che ha come finalità primaria proprio l’affermazione del fair play, dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali. L’incontro, aperto a soci ed ospiti dei soci, si svolgerà all’Hotel Baia Flaminia di Pesaro, in Via Parigi a partire dalle ore 19.45 di venerdì prossimo.