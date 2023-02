Boxe thailandese, Pesaro protagonista a Rimini Garuda gym brucia le tappe e vince il titolo

Continua il cammino della Garuda Gym Muay Thai Pesaro. A Viserba di Rimini, si sono svolti i campionati regionali 2023 dell’Emilia Romagna targati Federkombat organizzati dal maestro Fabio Corelli con più di cento atleti iscritti. La Garuda Gym Muay Thai Pesaro porta a casa il titolo di campione regionale di hai boxe (boxe thailandese) con l’atleta Alessandro Baldini nei 75 kg K1 Rules in una battaglia fino all’ultimo round, vincendo all’unanimità, confermando così il duro lavoro portato avanti dagli Istruttori Massimiliano Nardini, Emanuele Maria Caffè e Iuri Mazzone. Non è da meno l’esordio del giovanissimo atleta Alberto Tomasucci di soli 15 anni nel trofeo Londero che si conferma pronto per i prossimi appuntamenti sportivi organizzati dalla Federazione. Solamente a distanza di un anno dalla sua nascita, la passione e la dedizione degli istruttori e degli atleti hanno permesso alla Asd Garuda Gym Muay Thai Pesaro di raggiungere già prestigiosi risultati oltre ai confini della provincia, grazie al lavoro dei tecnici e alla crescita degli atleti.

l.d.