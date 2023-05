Bramante a un passo dalla B: basta vincere stasera

Serie C Gold. Oggi si gioca garatre della finale playoff.

Bramante. La squadra biancoblu se stasera alle 21,15 vince a Porto Recanati sale in serie B. In caso di sconfitta ci sono altre due gare da poter sfruttare per chiudere il conto. Infatti Pesaro nella serie è in vantaggio di 2-0. Si gioca al meglio delle 5 partite. "La vittoria in gara 2 ci ha dato soddisfazione per il modo in cui l’abbiamo costruita sotto tutti i punti di vista – dice coach Nicolini –. Ora ci aspetta una partita dura contro una squadra forte che vorrà tenere aperta la serie. Dovremo essere molto concentrati sul gioco e sugli aspetti tecnici, cercando di trovare risorse nella profondità del nostro roster". A questo proposito interviene anche il team manager Matteo Longoni: "È una serie che conferma che entrambe le formazioni vogliono portare a casa questo importante risultato dopo aver lavorato duramente per tutto l’anno".

Pisaurum. I verdearancio invece sono sotto 2-0 con Civitanova. Oggi alle 18 in casa, al campo di Baia Flaminia, il Pisarum deve solo vincere per riaprire la serie, al meglio dei cinque incontri. "Non bisogna tenere conto né di gara 1 e neanche di quella successiva – afferma coach Surico –. Ormai sappiamo che ogni partita, in particolar modo, di playoff, racconta storie diverse. La cosa positiva è stata la bella e orgogliosa reazione della nostra squadra alla prima brutta prova. Per cui Civitanova sa benissimo che troverà una squadra che farà di tutto per allungare la serie, compatibilmente ai problemi che abbiamo coi giocatori infortunati e convalescenti. Loro si giocano la possibilità di staccare il biglietto diretto per la B e presumo che saranno seguiti da un bel po’ di tifosi. Sarebbe bello vedere la palestra piena, con i nostri sostenitori ad incitarci per provare a proseguire questo cammino".

b.t.