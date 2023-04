Bramante, buona la prima della semifinale playoff

bramante

76

foligno

59

: Cavedine ne, Delfino 19, Crescenzi 11, Ricci 20, Ferri 3, Nicolini E. ne, Centis 12, Sablich, Stefani 6, Pipitone, Panzieri 4, Giampaoli 1. All. Nicolini M.

FOLIGNO: Pandolfi Elmi 10, Metalla, Gandolfo 7, Tosti 8, Mariotti 4, Garcia 17, Guerrini 3, Patani, Cimarelli 2, Donati 8. All. Pierotti

Parziali: 18-15, 40-29, 59-39, 76-59. Usciti per 5 falli: nessuno Top Rimbalzi: Stefani 7 (Pesaro); Donati 9 (Foligno) Top Assist: Ferri 7 (Pesaro); Gandolfo e Tosti 2 (Foligno)

Buona la prima per il Bramante che fa sua gara 1 della semifinale playoff contro una ostica Lucky Wind Foligno, molto più di quanto non dica il punteggio finale. Partita in equilibrio nel primo quarto, poi a cavallo del secondo quarto un parziale di 28-15 scava un sostanziale solco tra le squadre con i ragazzi di coach Nicolini a comandare il ritmo. Una buonissima difesa ben tradotta in un attacco prolifico che si protrae per il resto del match. Sugli scudi un super Ricci con 20 punti 45 da 2 e 46 da 3 oltre all’ormai solito Delfino con 19 punti e 6 rimbalzi, fra gli ospiti Garcia chiude con 17 punti.