Bramante, ci siamo Oggi la sfida decisiva per la Serie B

Oggi alle 18 al Pala D di Campanara si gioca gara cinque della finale playoff per salire in B. La serie tra Bramante e Porto Recanati è sul 2-2, oggi c’è la bella. "L’auspicio è di poter giocare di fronte ad una cornice di pubblico importante, un sesto uomo da cui i ragazzi possano ricevere una spinta determinante – così coach Nicolini –. Ci arriviamo dopo 4 autentiche battaglie sostanzialmente in equilibrio, in cui episodi hanno determinato l’esito a favore nostro nelle prime due gare ed a favore dell’Attila Junior Basket nelle due successive". Il tecnico dei pesaresi continua: "Sicuramente il fattore campo a Porto Recanati ha avuto un peso rilevante e non solo per le dimensioni ridotte del rettangolo di gioco, tuttavia non abbiamo mai mollato, non ci siamo fatti intimorire, abbiamo tenuto in campo atleti molto giovani di annata 2003-2004 e siamo arrivati comunque a giocarci la vittoria nei secondi finali". E chiude: "Questo è il nostro punto di partenza per questa gara in cui daremo tutto per portare a casa questo storico risultato. L’avversario è molto forte lo sappiamo ma noi non siamo da meno lo abbiamo ampiamente dimostrato". L’ultimo volta che a Pesaro c’è stata una squadra in serie B è stato nel campionato 2006-2007 ed era la Virtus Pesaro di Tomassini. In quella squadra c’era come diesse Andrea Piccini, l’attuale diesse del Bramante.

b.t.