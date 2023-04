Bramante con Assisi per il terzo posto, Pisaurum lanciata

Serie C Gold. Oggi e domani si gioca l’ultima giornata della stagione regolare.

Qui Bramante. Oggi alle 17 al PalaCampanara i biancoblu (nella foto Ferri) ospita la Virtus Assisi. "E’ per noi una partita importante per confermare il terzo posto in classifica che ci assicurerà le eventuali belle in casa nella serie playoff – queste le parole di coach Massimiliano Nicolini –. I nostri avversari che ci hanno battuto all’andata sono una squadra che ha avuto una stagione travagliata ed è fuori dalla griglia playoff, ma ciò nonostante sta giocando le partite con grande impegno come confermano le ultime due vittorie con Porto Sant’Elpidio e Montemarciano. Hanno un roster esperto con giocatori fisici e molto intensi". Il tecnico dei pesaresi ribadisce: "Dovremo farci trovare pronti sicuramente molto di più della partita di andata per non lasciarci sfuggire l’obiettivo del terzo posto. Tutti ne siamo consapevoli e abbiamo lavorato per essere preparati al massimo".

Qui Pisaurum. I verdearancio domani alle 18 sono impegnati nella difficile trasferta a Civitanova contro la capolista Virtus. "Loro sono costretti a vincere per blindare la prima posizione – sottolinea coach Maurizio Surico –. Noi per migliorare nostra posizione, ora siamo sesti, dovremmo vincere e sperare in una sconfitta di Valdiceppo a Foligno. Allo stato attuale noi nei playoff che inizieranno 15 aprile andremo ad incontrare l’ostica Sutor Montegranaro. La partita di Civitanova rappresenta un bel banco di prova".

b.t.