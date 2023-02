Serie C Gold. Questo fine settimana si gioca la quinta giornata di ritorno. Il Bramante scende il campo oggi alle 18 in casa al PalaD di Campanara contro la Sicoma Valdiceppo Perugia. Mentre il Pisaurum posticipa a domani alle 18 a Porto Recanati.

Qui Bramante. "È una partita delicata – avvisa coach Massimiliano Nicolini – veniamo tutte e due da una sconfitta nell’ultimo turno e con una classifica così corta ogni giornata assume sempre più importanza per raggiungere la miglior posizione possibile in ottica playoff". Il tecnico biancoblu chiude con un augurio: "Dovremo esprimerci al massimo per portare a casa una vittoria di fondamentale importanza". Il Bramante (foto Pipitone in azione) è partito forte stando anche in vetta, poi a causa degli infortuni ha subìto delle sconfitte che hanno arrestato il cammino. Ma ora è in netta ripresa.

Qui Pisaurum. "Andremo a Porto Recanati, una delle squadre più accreditate – spiega coach Maurizio Surico –. Loro vengono da due sconfitte ed è facile prevedere con quale rabbia affronteranno la gara. Noi dopo la pessima prova del derby, abbiamo ritrovato sorriso e fiducia nella bella vittoria con Perugia del turno scorso. Per cui andremo a giocarcela". Surico però mette in guardia la sua squadra: "Ormai è un campionato che riserva sorprese ogni domenica. Il quintetto avversario è di alto livello con giocatori, può contare su giocatori navigati e con 2 argentini che sono un fattore "importante che vanno a completare un organico che pare non presentare lacune tecniche". Il gruppo verderancio dovrà fare a meno anche per questo match di Beligni, uno dei giocatori più importanti, che è ancora out per infortunio. Il Pisaurum può comunque contare un su roster che si compatta nei momenti più complicati. La classifica vede al primo posto Civitanova con 28 punti, seguita da Osimo e Porto Recanati a quota 24. Il Bramante e il Pisaurum sono entrambe a 22 punti, rispettivamente quarta e quinta.

Beatrice Terenzi