Bramante “corsaro” contro la Stamura ad Ancona: vittoria al fotofinish

Il Bramante fa 3 su 3 vittorie al fotofinish (47-50), questa volta in trasferta ad Ancona dove di fronte coach Nicolini ha trovato una banda di ragazzini veramente tosti ed energici. Ferri e compagno fanno una fatica enorme per contenere l’esuberanza atletica dei padroni di casa, ma l’esperienza, almeno questa è dalla parte dei pesaresi che controbattono. Primo tempo molto equilibrato sul 24-24 poi nel terzo quarto il Bramante tenta l’allungo con un parziale di 12-0 ma il CAB Stamura piazza là zone press e recupera punti pareggiando alla fine del quarto. Ultimi periodo ancora equilibrato ma il Bramante ha il guizzo vincente con un rimbalzo offensivo di un Delfino in serata opaca, che mette 1 libero su 2. Ultimo tiro di Ancona che sbaglia, ancora Delfino a rimbalzo e 2 tiri liberi di un glaciale Crescenzi su antisportivo fissano il punteggio finale sul 47-50 per i pesaresi.

Oggi: (ore 18) Loreto-Teramo e (ore 21) Pisaurum-Roseto. "Ci stiamo quasi ormai abituando – dice coach Nicolini – a finali thrilling".

: Zanotto 3, Kumer 3, Virgili 7, Filippetti, Piccionne 8, Tamboura 6, Bora 2, D’Agnano 3, Barletta, Gallo 5, Paoletti 10, Balducci. All. Petitto.

BRAMANTE Pesaro: Cavedine ne, Delfino 11, Crescenzi 3, Ricci 2, Sgarzini, Druda ne, Ferri 6, Nicolini E., Centis 9, Stefani 2, Panzieri 5, Giampaoli 12. All. Nicolini M.

Parziali: 15-13, 24-24, 37-37.