Bramante, Delfino è inarrestabile a Urbania: asse play-pivot coi fiocchi

urbania

68

bramante

80

PALLACANESTRO : Baldassarri ne, Domingues 19, Ercolani 3, Di Coste 28, Altieri 7, Lulay 4, Campana, Lulay, Galavotti 3, Matteucci 1, Tancini 3. All. Alberto D’Amato.

BRAMANTE PESARO: Sgarzini 4, Cavedine, Delfino 26, Giampaoli 11, Ricci 2, Stefani 9, Druda 2, Nicolini 3, Centis 3, Crescenzi 8, Panzieri 3. All. Massimiliano Nicolini.

Parziali: 21-16, 15-20, 17-24, 15-20.

Per l’Urbania si è trattato della prima amichevole stagionale, mentre il Bramante ha conquistato la seconda vittoria consecutiva contro una formazione di C unica al termine di una partita di buona intensità con tanta Argentina protavonista. Intanto Urbania alla prima uscita mette in mostra un asse play-pivot con i fiocchi. Il regista argentinoDominguez mette a referto 19 punti con buoni spunti personali e assist a raffica per i compagni. Il lungo Di Coste mette a segno 28 punti con 12 rimbalzi, 7 su 10 da due e 14 su 16 dalla lunetta. Buone le prove dei senior locali Altieri, Matteucci e Tancini. I giovani mostrano di poter tenere il campo con buona intensità nei due lati del campo. Per il Bramante, su tutti Lucio Delfino, che segna da ogni posizione, e i “piccoli” Giampaoli e Ferri che bombardano la retina con costanza, ben supportati sotto le plance dall’altro giovane pivot, il coriaceo romagnolo Stefani.

In definitiva un ottimo allenamento per entrambe le squadre. Peccato per l’assenza di Baldassarri nelle fila dei locali. Operato al ginocchio in estate, con D’Amato che lo vorrebbe presto.