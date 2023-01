Bramante devastante al tiro porta a casa il derby Pisaurum non fa drammi, Surico: "Troppi assenti"

Bramante

87

Pisaurum

55

BRAMANTE: Crescenzi 16, Ricci, Druda 4, Ferri 5, Nicolini 4, Centis 11, Sablich 10, Pipitone 4, Panzieri 8, Giampaoli 12. All. Nicolini.

PISAURUM: Bini 14 , Bianchi 2, Gnaccarini 9, Del Prete, Clementi 14, Giunta 4, Cardellini, Cecchini 10, Komolov 2. All. Surico.

Parziali: 27-14, 49-21, 68-36.

Il derby come all’andata va al Bramante. Una partita senza storia, con la vittoria dei padroni di casa mai in discussione. I biancoblu si sono aggiudicati la sfida grazie a percentuali al tiro eccellenti con un 10 su 14 da 3 nel primo tempo che ha indirizzato la gara sui binari di Panzieri e compagni. Il Pisaurum ha sofferto subito gli avversari anche perché ha sentito molto l’assenza di Beligni, infortunato. Il giocatore è infatti una delle pedine più importanti dei verdearancio. Non solo. Gli ospiti non hanno neppure potuto schierare il capitano Vichi, trovandosi quindi all’appuntamento con il match più sentito dell’anno senza il reparto lunghi. Il Pisaurum avrebbe dovuto restare a galla con il tiro da fuori, ma anche gli esterni non hanno reso come il solito. Il 5 su 22 da tre è il dato più significativo che ha condizionato l’incontro. "Per noi cambia poco – commenta il tecnico del Pisaurum Surico – poiché sulla carta era una partita già molto difficile al completo, con le assenze era praticamente impossibile. Rimane il fatto che abbiamo perso sicuramente male, ma il Bramante è pur sempre la squadra più forte del campionato".

b.t.