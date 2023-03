Bramante e Pisaurum, le risposte giuste

Riscatto per le pesaresi nell’ultimo turno del campionato di serie C Gold. Sia il Bramante che il Pisaurum sono i infatti tornate alla vittoria rispettivamente con Porto Sant’Elpidio e Todi.

Qui Bramante. "Dopo la sconfitta pesante di mercoledì scorso con la capolista Civitanova la squadra ha reagito alla grande – così il dirigente Fabio Lanci –. Tutti i ragazzi hanno risposto presente, anche se non subito". Infatti gli avversari sono partiti forti, lasciando al palo i pesaresi. "Il Porto Sant’Elpidio è arrivato nel secondo quarto anche a più 9 – racconta –. Poi finalmente abbiamo deciso di difendere e con un contro parziale di 11-2 abbiamo ribaltato il risultato senza più perdere il vantaggio e allungando nel divario fino al +17". Un controllo fino al termine del match. "Abbiamo conquistato due punti molto importanti non solo per la classifica, ma anche per il morale".

Qui Pisaurum. Anche i verdearancio hanno dimostrato di avere maturità e voglia di riscatto. "La squadra ha dato una bella risposta dopo il passo falso di mercoledì – commenta coach Maurizio Surico –. Abbiamo condotto sempre con grande attenzione e determinazione, anche se non siamo riusciti mai ad allungare in maniera perentoria. Solo alla fine gli umbri si sono arresi". Il tecnico dei pesaresi esulta: "Abbiamo giocato davvero una gran bella partita e con questo risultato siamo matematicamente nelle prime sei, dentro ai playoff che era il nostro primo obiettivo stagionale". Poi ci tiene a fare i complimenti ai suoi giocatori: "Tutti hanno dato l’anima, dimostrando attaccamento alla maglia. Non avevo dubbi". Al termine della regular season mancano due giornate. Sabato il Pisaurum ospita Foligno, il Bramante va a Jesi. La classifica: Civitanova 40, Osimo 36, Bramante, Porto Recanati 32, Val di Ceppo, Pisaurum 30, Montegranaro 24, Todi 22, Montemarciano 20, Porto Sant’Elpidio, Foligno 18, Jesi 14, Assisi 6, San Benedetto 0.

