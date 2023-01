Bramante è ripartita

Serie C Gold. Nella prima partita dell’anno nuovo sorride solo il Bramante vincitore a San Benedetto. Mentre il Pisaurum si arrende a Osimo.

Qui Bramante. "Abbiamo ritrovato la vittoria nel 2023 – commenta il dirigente Fabio Lanci – un successo conquistato con largo margine (110-50), anche se inizialmente la "polvere" accumulata nella sosta si è vista nelle azioni contratte e nelle sviste difensive". Poi nel corso della partita i biancoblu si sono sciolti. Specie nella seconda parte di gara, i ragazzi di coach Nicolini hanno cominciato a correre: "Abbiamo iniziato a infliggere parziali eclatanti fino al più 60 finale". Nei pesaresi top scorer Alberto Stefani con 29 punti ben coadiuvato da tutta la squadra che ha ruotato in tutti i suoi dodicesimi. "Ci teniamo a ricordare che la squadra avversaria è molto giovane e inesperta".

Qui Pisaurum. "Peccato, abbiamo giocato una grande partita, persa al supplementare", così coach Maurizio Surico. "E’ stata una partita in stile playoff come intensità. Noi siamo anche andati fino a più 11 sbagliando praticamente niente nel primo tempo". Poi però la precaria condizione fisica di alcuni giocatori si è fatta sentire: "Ci ha penalizzato non poco – continua il tecnico –, visto il finale punto a punto della gara. Determinante anche l’infortunio di Beligni nella seconda parte della partita, privandoci di un giocatore che era stato fra i più positivi sia in attacco che in difesa". Comunque rimane l’impressione di una squadra che ha dimostrato di giocarsela con tutti e in tutti i campi. La sfida si è conclusa 83-72 dopo un tempo supplementare. Sabato prossimo c’è il derby. Si gioca al PalaFiera di Campanara alle 18. Il Bramante gioca in casa, il Pisaurum è l’ospite. La classifica vede il Pisaurum terzo a quota 20 punti, mentre il Bramante è quinto a 18 punti.

b.t.