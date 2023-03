Bramante, è una passeggiata di salute E nell’ultimo quarto giocano gli Under 19

Bramante Pesaro

90

Upr Montemarciano

53

: Cavedine 3, Crescenzi 13, Scavolini 3, Druda 2, Ferri 16, Nicolini E. 5, Centis 20, Sablich 7, Delfino 12, Stefani 4, Panzieri, Giampaoli 5. All. Nicolini M.

MONTEMARCIANO: Tagnani 5, Bartolucci 7, Savelli L. 2, Savelli F. 10, Martinez 4, Konteh 8, Luini, Alessandroni 3, Maiolatesi 14, Curzi. All. Castracani.

Parziali: 16-18, 42-30, 60-35, 90-53.

Il Bramante domina e conquista due punti preziosi in vista della griglia playoff. In casa contro il Montemarciano non c’è storia. I padroni di casa concludono il match con un quintetto Under 19 negli ultimi 5’. La partita inizia a ritmi bassi e con i biancoblu che ancora una volta faticano a carburare e il primo quarto è appannaggio degli ospiti. Dal secondo poi però cambia la musica e il Bramante allunga grazie a un eloquente 54% da 3. Sugli scudi un ottimo Centis, la solita solidità di Ferri e i 12 rimbalzi di Lucio Delfino di cui preziosi 7 offensivi.