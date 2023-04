Bramante, in finale buona la prima

bramante

81

porto recanati

78

: Delfino 15, Crescenzi 6, Ricci 13, Druda ne, Ferri 18, Nicolini E. 3, Centis 10, Sablich, Stefani, Pipitone 1, Panzieri 15, Giampaoli ne. All. Nicolini M.

PORTO RECANATI: Mancini 9, Centanni 9, Tibs, Gamazo 17, Gurini 10, Cingolani ne, Zandri 2, Redolf 11, Fraga 16, Baldoni 4, Alfonsi ne. All. Scalabroni

Parziali: 27-23, 47-41, 65-60, 81-78. Usciti per 5 falli: Crescenzi (Pesaro); Fraga (Porto Recanati) Top Rimbalzi: Delfino 14 (Pesaro); Gamazo 9 (Porto Recanati) Top Assist: Ricci 4 (Pesaro); Fraga 5 (Porto Recanati).

Buona la prima. Il Bramante di coach Nicolini porta a casa garauno di finale playoff battendo l’Attilia Porto Recanati al PalaCampanara di Pesaro. E’ stata una partita molto accesa e sofferta. L’avversario è stato di livello e l’equilibrio è stato costante in tutto l’arco dell’incontro. I biancoblu hanno tentato più volte di scappare via, una fuga che non riesce soprattutto nella prima parte del match. Gli ospiti guidati da coach Scalabroni reggono gli alti ritmi.

Nel convulso finale il Bramante mette la freccia e passa dal - 6 al -1 in un amen grazie a una bomba e i liberi di uno strepitoso Miki Ferri. Una prestazione che regala la prima gioia della serie che si preannuncia comunque lunga. Mercoledì di nuovo in campo in garadue sempre a Pesaro alle 21. Il Bramante tenterà sicuramente l’allungo, ma c’è da scommetterci che l’Attila venderà cara la pelle. Oggi alle 18,30 tocca al Pisaurum impegnato sul difficile campo del Civitanova.

b.t.