Bramante in scioltezza Lucio Delfino, buon esordio

Bramante Pesaro

78

Attila Junior Porto Recanati

64

: Cavedine ne, Crescenzi 5, Ricci 9, Scavolini ne, Druda, Ferri 24, Nicolini E., Centis 7, Delfino 7, Stefani 12, Panzieri 10, Giampaoli 4. All. Nicolini M.

PORTO RECANATI: Mancini 15, Centanni 2, Gamazo 23, Gurini 6, Cingolani ne, Zandri, Fraga 4, Baldoni 11. All. Scalabroni

Parziali: 21-9, 38-29, 60-52, 78-64. Usciti per 5 falli: Mancini (Porto Recanati) Top Rimbalzi: Ferri 7 (Pesaro); Gamazo 12 (Porto Recanati) Top Assist: Ferri 6 (Pesaro); Centanni 5 (Porto Recanati).

Partita non facile già in partenza e con diverse defezioni da una parte e dall’altra. L’unico vantaggio ospite è sul 4-5 poi arriva il monologo del Bramante che controlla con concentrazione la partita e con un chirurgico Michele Ferri sugli scudi con un eloquente 712 da 3 punti. Buon esordio di Lucio Delfino che si è messo a disposizione dei compagni, ma che ancora avrà bisogno di tempo per assimiliare tutti gli automatismi difensivi. Ora il campionato si ferma per una sosta, riprenderà il 5 marzo con la squadra di coach Nicolini in trasferta a Foligno.