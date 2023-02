Torna alla vittoria in trasferta il Bramante espugnando il difficile campo di Todi per 68-75. Con un super parziale di 16 a 32 nell’ultimo quarto, i ragazzi di coach Nicolini ribaltano il trend del match che fino a quel momento li vedeva soccombere. Un Ferri strepitoso con 3 triple consecutive taglia gambe e velleità ai padroni di casa. "E’ una vittoria di fondamentale importanza visto anche la sfortuna che continua a riempire la nostra infermeria – commenta il dirigente Fabio Lanci –, contro Todi avevamo già fuori Pietro Sablich e Vincenzo Pipitone e all’ultimo momento anche Gabriele Crescenzi è dovuto restare a casa per il più classico dei malanni stagionali, l’influenza".

Coach Nicolini nonostante la situazione d’emergenza non si è perso d’animo e col suo staff ha rimescolato le carte a disposizione cogliendo un risultato che, alla luce delle assenze, non era così scontato. Il prossimo impegno per i biancoblu è sabato 18 febbraio alle 18 al PalaFiera di Campanara contro il Basket Porto Recanati. "E’ una gara molto delicata – chiude Lanci –, loro sono sopra di noi di sole due lunghezze, è quindi uno scontro diretto". Il Bramante spera per la prossima settimana di recuperare qualche giocatore.

La classifica della serie C Gold, girone unico, dopo 19 giornate: Civitanova 30, Osimo, Porto Recanati 26, Bramante 24, Pisaurum 22, Montemarciano, Todi, Val di Ceppo 20, Montegranaro 18, P.S. Elpidio, Foligno 16, Jesi 8, Assisi 6, San Benedetto 0. b.t.