Bramante ospita il Porto Sant’Elpidio Pisaurum a Todi

Serie C Gold. Domani e domenica si gioca la terzultima giornata della regular season. Il Bramante domani alle 18 al PalaCampanara ospita il Porto Sant’Elpidio, mentre il Pisaurum domenica alle 18 è di scena a Todi.

Qui Bramante. Nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso i biancoblu hanno perso in casa della capolista Civitanova. "E’ stata una batosta senza appello quella che abbiamo subìto al cospetto della Virtus per 81 e 49 – analizza il dirigente Fabio Lanci –. E’ stata una partita surreale vista l’assenza del cronometro elettronico. I nostri ragazzi sono apparsi troppo confusionari e imprecisi mentre dall’altra parte invece aggressività e precisione, a parte l’equilibrio del primo quarto, hanno scavato un solco incolmabile già dal secondo quarto".

Qui Pisaurum. Nel turno infrasettimanale hanno perso per 60 a 69 anche i verderancio che ospitavano Montegranaro: "E’ stato uno scivolone tra l’altro in casa – racconta coach Surico – contro una Sutor che ha meritato la vittoria. Purtroppo abbiamo pagato un primo quarto veramente brutto, dove abbiamo chiuso sotto di 19. Poi la squadra ha cercato un recupero, ma per quanto ci sia stato un notevole sforzo che ci ha portato a - 6, non siamo riusciti a completare la rimonta. Troppi errori soprattutto al tiro". Il tecnico chiude: "Non importa può capitare, l’importante è buttarsela alle spalle. Domenica andremo a Todi, occorre reagire subito".

b.t.