Bramante Pesaro: faticosa vittoria contro i Tigers Romagna

Se Massimiliano Nicolini, il coach del Bramante al primo match con una pari grado dei B interregionale, voleva una partita vera contro il Tiger Romagna Cesena-Cervia di Gigio Gresta sicuramente l’ha avuta (78-76, il risultato finale). Un match intenso, agonisticamente valido, senza che nessuno si sia tirato minimamente indietro. Un match quasi sempre in equilibrio. Conclusosi con due quarti a favore di ciascuna squadra (parziali: 26-19, 22-23, 18-13, 12-21) e con due punti di vantaggio a favore dei pesaresi difesi a fatica nel finale. I romagnoli hanno puntato sull’intramontabile Franko Bushati (nella foto marcato da Ricci), play-guardia di 38 anni, con ancora tanta voglia di giocare. Al suo fianco soprattutto i centimetri del pivot. A conferma che il prossimo campionato vedrà un tasso di fisicità sicuramente superiore rispetto ai precedenti. Mentre il Bramante ha fatto giocare tutti gli effettivi, compresa la pattuglia dei 2004, puntando su un lungo di movimento come Lucio Delfino e sulla mira dei senatori, gli esterni Michele Ferri, coetaneo di Bushati, e Andrea Giampaoli, già a buon livello di forma. I migliori marcatori locali sono stati Ricci, Centis, e soprattutto Delfino.

"E’ stato un test dall’andamento altalenante – dice il coach Massimiliano Nicolini – dove abbiamo alternato cose positive ad altre meno, siamo calati nell’ultimo quarto come normale in questa parte di stagione. Di buono c’è anche che siamo riusciti a far ruotare tutti. Continueremo nel nostro percorso di crescita nei prossimi giorni e lavoreremo in queste due settimane per farci trovare pronti per la prima partita di campionato il 1° Ottobre a Senigallia".